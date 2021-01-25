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​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження

Президент просив переказувати кошти на лікарню в Кривому Розі.

​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
Фото: facebook/Офіс Президента України

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що президент України Володимир Зеленський попросив тих, хто має намір привітати його з днем народження, як подарунок переказувати кошти на лікарню у Кривому Розі.

Якій саме лікарні на малій батьківщині президента переказувати гроші, ніхто не уточнював, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, наскільки це закрита інформація, але така інформація є", - сказав Разумков на брифінгу в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання, чи правда, що іменинник попросив охочих привітати саме в такий спосіб.

Як відомо, шостий президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі Дніпропетровської області.

25 січня 2019 року, у свій день народження, Зеленський подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти до Центрвиборчкому.

Свій 43-й день народження Володимир Зеленський розпочав у спортзалі і повідомив, що почувається на 30 років.

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