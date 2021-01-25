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Зеленський відреагував на жорстоке побиття українського підлітка у Парижі

"У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави".

Зеленський відреагував на жорстоке побиття українського підлітка у Парижі
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський відреагував на жорстоке побиття українського підлітка у Парижі. Він наголосив, що цей напад "шокує своєю дикістю, варварством та ненавистю".

"Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десятеро на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити. Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали", - написав Зеленський у фейсбуці.

Зараз хлопець досі знаходиться у важкому стані з численними травмами. За словами президента, лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах, але є підстави сподіватися, що хлопець одужає.

"Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави", - наголосив Зеленський.

Він додав, що посольство України у Франції залучене до цієї ситуації, а Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули.

"Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 січня на 14-річного Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі у Парижі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами. Всі, окрім Юрія, втекли. Хлопець зараз перебуває у реанімації, у нього множинні переломи та поранення від ножа.

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському підлітку. Також на захист підлітка виступив відомий французький футболіст, нападник збірної Франції й іспанського клубу "Барселона" Антуан Грізманн.

На заклик підтримати Юрія та його родину у твіттері відгукнулися ключові французькі політики, громадські діячі та знаменитості, зокрема, міністр внутрішніх спав Жеральд Дарманьян. Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував їм за підтримку.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

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