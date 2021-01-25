У Єгипті почалась вакцинація від COVID-19

У Єгипті в неділю, 24 січня, почалася вакцинація проти коронавірусу COVID-19, першими щеплення безкоштовно пройдуть медичні працівники.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на єгипетські ЗМІ.

"Весь медперсонал отримає її (вакцину, - ред.), це їх право", - заявила міністр охорони здоров'я Єгипту Хала Заєд.

Вона зазначила, що після працівників сфери охорони здоров'я препарат отримають люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями. Однак, за її словами, громадянам, які не обмежені в коштах, треба буде заплатити за вакцинацію.

Наразі Каїр уклав угоди на постачання приблизно 100 млн доз вакцин із компаніями з Великобританії, КНР та Росії. Також Єгипет працює над можливістю виробництва вакцини безпосередньо в країні - з перспективою її поставок в інші африканські країни. Про яку саме вакцину йде мова, Заєд не уточнила.

Згідно з даними сайту Worldometers, в Єгипті за час пандемії виявили понад 161,1 тис. випадків зараження коронавірусом, більше 8,9 тис. пацієнтів померли, оужали понад 126,1 тис. осіб.

Єгипет однією з перших країн Африки приступив до вакцинації населення від COVID-19. Першою країною континенту, де почалася вакцинація, раніше в січні стали Сейшельські острови.

Нагадаємо, у Європі 89% населення вже мають можливість зробити щеплення від коронавірусу. Крім України, ще тільки сім європейських країн не почали загальну вакцинацію. Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю LB.ua зазначав, що в Україні старт вакцинації пріоритетних груп населення стартує вже у лютому. Йдеться про вакцини, виділені Україні в межах ініціативи COVAX, серед них може бути препарат Pfizer/BioNTech або Moderna. Також Україна уклала договір про купівлю вакцини китайської компанії Sinovac, щоправда, від неї відмовляться, якщо ефективність буде нижче 70%. Спершу вакцинуватимуть пріоритетні групи населення, а старт легальної комерційної вакцинації від коронавірусної хвороби голова МОЗ прогнозує навесні 2021 року.

Загалом у світі вакцинують 55 зі 190 країн, лідерами на 100 000 населення є Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Великобританія та США.

В Азії до вакцинація залучили населення Китаю, Саудівської Аравії, Бахрейну, Ізраїлю, Кувейту, Оману, ОАЕ, Індії, Сингапуру.

У Півднній Америці - Аргентина, Чилі, Бразилія. У Африці щеплення від ковід почали роботи ще у Гвінеї.