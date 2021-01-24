Сьогодні, 24 січня у Португалії, попри зростання кількості хворих на коронавірус, проходять президентські вибори.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.
Чинний президент, правоцентрист Марсело Ребелу де Соуза закликав виборців підтримати його, щоб уникнути другого туру виборів.
Це, за його словами, "пощадить португальський народ від розтягування виборів на три найважливіші тижні" – час, який можна було б витратити на уповільнення пандемії, заявив колишній міністр і співзасновник правоцентристської Соціал-демократичної партії ( PSD).
Хоча нинішні опитування громадської думки прогнозують, що 72-річний президент набере до 70% голосів виборців, менша явка може вплинути на ці припущення.
Президенти Португалії мають повноваження розпускати парламент і вимагати нових виборів.
Історично всі четверо президентів після закінчення диктатури Португалії в 1976 році були переобрані на другий термін.
Нагадаємо, 11 січня Влада Португалії оголосила про запровадження жорсткого локдауну через третю хвилю коронавірусу COVID-19.
12 січня стало відомо, що президент Португалії Марселу Ребелу де Соза отримав позитивний тест на коронавірус. Симптомів хвороби у президента нема.
За останніми даними, у Португалії з населенням 10,8 млн осіб кількість зафіксованих випадків ковіду становить 624 469, померло 10 194 людей.