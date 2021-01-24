Чинний президент закликав виборців підтримати його, щоб уникнути другого туру.

Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні, 24 січня у Португалії, попри зростання кількості хворих на коронавірус, проходять президентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

Чинний президент, правоцентрист Марсело Ребелу де Соуза закликав виборців підтримати його, щоб уникнути другого туру виборів.

Фото: ЕРА/UPG

Це, за його словами, "пощадить португальський народ від розтягування виборів на три найважливіші тижні" – час, який можна було б витратити на уповільнення пандемії, заявив колишній міністр і співзасновник правоцентристської Соціал-демократичної партії ( PSD).

Хоча нинішні опитування громадської думки прогнозують, що 72-річний президент набере до 70% голосів виборців, менша явка може вплинути на ці припущення.

Фото: ЕРА/UPG

Президенти Португалії мають повноваження розпускати парламент і вимагати нових виборів.

Історично всі четверо президентів після закінчення диктатури Португалії в 1976 році були переобрані на другий термін.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, 11 січня Влада Португалії оголосила про запровадження жорсткого локдауну через третю хвилю коронавірусу COVID-19.

12 січня стало відомо, що президент Португалії Марселу Ребелу де Соза отримав позитивний тест на коронавірус. Симптомів хвороби у президента нема.

За останніми даними, у Португалії з населенням 10,8 млн осіб кількість зафіксованих випадків ковіду становить 624 469, померло 10 194 людей.