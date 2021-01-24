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За добу на ковід захворіло 3915 українців, померло 83 осіб

Одужало 5 407 хворих.

За минулу добу, 23 січня в Україні виявлено 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Від ковіду померло 83 людей, госпіталізовано 2 079 осіб, одужало – 5 407.

За добу здійснено 23 081 тестувань: методом ПЛР – 17 600 і методом ІФА – 5 481.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

Статистика у регіонах

  • м. Київ – 240 випадків;
  • Вінницька область – 122 випадки;
  • Волинська область – 73 випадки;
  • Дніпропетровська область – 236 випадків;
  • Донецька область – 110 випадків;
  • Житомирська область – 164 випадки;
  • Закарпатська область – 188 випадків;
  • Запорізька область – 198 випадків;
  • Івано-Франківська область – 292 випадки;
  • Київська область – 242 випадки;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 79 випадків;
  • Львівська область – 320 випадків;
  • Миколаївська область – 199 випадків;
  • Одеська область – 89 випадків;
  • Полтавська область – 141 випадок;
  • Рівненська область – 96 випадків;
  • Сумська область – 118 випадків;
  • Тернопільська область – 119 випадків;
  • Харківська область – 118 випадків;
  • Херсонська область – 104 випадки;
  • Хмельницька область – 203 випадки;
  • Черкаська область – 78 випадків;
  • Чернівецька область – 186 випадків;
  • Чернігівська область – 157 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 191 812 особи, одужало – 947 514 особи, летальних випадків – 21 861, проведено 6 098 095 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 22 січня в Україні було виявлено 4 928 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник, госпіталізовано 1 862 особи, зафіксовано 116 летальних випадків, одужало – 13 138 осіб.

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