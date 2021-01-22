Зеленський закликав реформувати систему закладів для літніх людей

"Як би це не звучало, але ми маємо відкрити ринок соціальних послуг в Україні".

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагічна пожежа в закладі для літніх людей у Харкові має стати поштовхом до реформування всієї системи таких установ.

Про це він сказав під час робочої поїздки до Харкова у п'ятницю.

"Зараз, зважаючи на цей, на жаль, трагічний кейс, треба зробити все для вирішення й запобігання подібним ситуаціям... Просто вирішити харківську ситуацію недостатньо. Ми не знаємо, скільки таких об'єктів у державі. Тому будуть законодавчі ініціативи. Люди мають отримувати нормальні, якісні послуги. Я думаю, що як приватні послуги мають бути, так і державні. Як би це не звучало, але ми маємо відкрити такий ринок справедливих соціальних послуг в Україні", - цитує Зеленського його пресслужба.

Почати президент пропонує з аудиту, бо держава просто не знає, скільки подібних закладів є в Україні.

"Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовуються, і будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей", – сказав президент під час спілкування з представниками ЗМІ у Харкові.

Глава держави зауважив, що до таких об’єктів є багато питань, і "це дуже серйозний виклик".

Зеленський у Харкові відвідав тих, хто вижив під час пожежі й потрапив до Харківської міської багатопрофільної клінічної лікарні №17. "Під час короткого спілкування Володимир Зеленський поцікавився самопочуттям врятованих і побажав їм швидкого одужання", - повідомила пресслужба.

Нагадаємо, 21 січня вдень у Харкові вдень загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. Дев'ятьох осіб врятували, п’ятьох із них госпіталізовано. Загалом, а попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займається з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами. Голова Нацполіції також озвучив попередню інформацію, що в день трагедії в будинку мали ремонтувати лічильник газу.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Власницю будинку і ще трьох людей затримали.

22 січня у Харкові оголошено днем жалоби, 23 січня - день трауру на всеукраїнському рівні.