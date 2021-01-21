У Харкові вдень 21 січня загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих.

Про це інформує пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС

"21 січня о 15:03 у м. Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 15:50 на місці пожежі виявлено тіла 13 людей, 4 особи постраждало. Площа пожежі складає 100 м.кв", - сказано в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Станом на 16:05 знайдено тіла 15 осіб, 5 людей постраждало.

Оновлення. О 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в Харкові страшною трагедію і висловив співчуття з приводу загибелі людей.

Він доручив Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому. Міністру внутрішніх справ - відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен".

"Закликаю місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких", - написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.

Він додав, що за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Фото: фейсбук Володимира Зеленського

Фото: Харьков Сейчас

Оновлення 16:53. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також висловив співчуття з приводу загибелі людей на пожежі в Харкові.

Він повідомив про термінове скликання позачергове засідання Уряду.

"На доручення Президента України буде створено Державну комісію на чолі з Міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії", - повідомив глава Кабміну.

Фото: gp.gov.ua

Фото: Суспільне

Оновлення 17:05. За даними ДСНС, о 16:53 було ліквідовано.

"На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучались 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Оновлення 17:33. Попередня причина займання - необережне поводження з електронагрівальними приладами, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у 2016 році в Літочках на Київщині під час пожежі в будинку для літніх загинуло 18 людей. У будівлі перебували 35 осіб. 18 людей удалося врятувати, п'ятьох із них ушпиталили з опіками. На місці пожежі знайдено тіла 17 осіб - 16 пенсіонерів і медсестри. Ще одна людина померла пізніше.

Будинок-пансіонат сімейного типу для літніх людей "Рідне вогнище" містився у двоповерховій будівлі на території приватного домоволодіння.

Будинок для літніх людей організував приватний підприємець Олег Дмитренко. Він укладав з літніми людьми договори на проживання. Ліжко-місце з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало 6 тисяч гривень на місяць.