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СБУ затримала в Одеській області колишнього прикордонника "ЛНР"

Чоловік працював на окупантів в 2014-2016 роках.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на території Одеської області 31-річного уродженця Луганщини, який був членом незаконного збройного формування "МГБ ЛНР" на окупованій території.

Про це повідомили пресслужби СБУ та прокуратури Одеської області в четвер, 21 січня.

Фото: СБУ

Чоловік працював на окупаційну адміністрацію в 2014-2016 році, спочатку як дорожній інспектор, а пізніше зі зброєю в руках виконував функції прикордонника на КПП "Дякове" на кордоні з Росією.

"В жовтні 2015 року за допомогою оперуповноваженого краснолуцького відділу "МГБ ЛНР" я влаштувався на службу в прикордонну охорону, де проходив службу на посаді дільничного уповноваженого по роботі з населенням на прикордонній заставі "Дякове". В функціональні обов'язки входила перевірка паспортного режиму на прикордонній смузі, огляд автомобілів, які в'їжджають на прикордонну смугу і забезпечення прикордонного режиму", - розказав чоловік на допиті.

Він сказав також, що неоднократно бачив на окупованій території російські військові автомобілі, танки, БМП, БТР та чув, що в Луганську знаходяться російські куратори "спецслужб ЛНР".

Яким чином чоловік опинився в Одеській області, не повідомляється.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу - участь в терористичній організації. Йому може загрожувати до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 У Новоайдарському районі Луганської області контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика так званої "ЛНР". Він перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації. Чоловік воював проти України з 2014. 

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