У МЗС заявили про порушення та назвали це "ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі".

З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками.

Про це повідомила під час брифінгу на КПВВ "Золоте" уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"У СІЗО Луганську вже доставлені три людини, які готуються до передачі, в Донецькому слідчому ізоляторі - шестеро. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу, роблять охайний вигляд. Сьогодні ввечері або завтра вранці їх передадуть по маршруту "Луганськ-Донецьк - Ростов -на-Дону - Мінськ - Київ". Тобто ми в очікуванні", - сказала омбудсман.

Прізвища полонених Денісова не назвала, але зазначила, що всі вони - громадяни України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, про порушення усталених механізмів звільнення утримуваних осіб та назвали це "ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі".

"Рішення Російської Федерації передати не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку, групу українських громадян, яких тривалий час утримували на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях, грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань. Цей крок РФ є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб", - йдеться у заяві МЗС.

"Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України діючої Голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде. Вимагаємо від РФ неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб", - наголосили в дипвідомстві.

Нагадаємо, 16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу полонених Україні, однак конкретну дату не називали.

29 грудня 2019 року до своїх родин на підконтрольну Уряду україни територію повернулося 76 громадян, у тому числі 12 військовослужбовців, які перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.