Окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню

Бойових втрат у лавах ОС немає.

Протягом минулої доби, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Бойових втрат серед українських бійців немає, повідомляє пресцентр ООС.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік українських позицій з гранатометів та великокаліберного кулемета.

У районі Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - сказано у ранковому зверненні.

Від початку доби 20 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я.