Європарламент розгляне доповідь, яка засуджує агресію Росії проти України

Документом також пропонується відзначити негативну роль Росії у кілько міжнародни конфліктах та тиск, який вона чинить на найближчих сусідів ЄС.

Європейський парламент розгляне доповідь щодо імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році. Документ, серед іншого, містить положення про підтримку незалежності та суверенітету України та засуджує агресію РФ проти України та інших сусідніх держав.

Відповідний проєкт оприлюднений на сайті Європарламенту.

Доповідачем під час представлення документу став депутат від Європейської Народної партії, голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер.

“Європарламент… підтверджує засудження агресивної політики Росії щодо України, … порушення прав кримських татар, блокади (Росією) Азовського моря, захоплення українських газових родовищ у Чорному морі. Європарламент … залишається повністю відданим політиці невизнання незаконної анексії Криму, закликає Росію визнати свою відповідальність та використати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, повною мірою виконувати зобов’язання за Мінськими угодами”, - йдеться у документі.

Документом також пропонується відзначити негативну роль Росії у кілько міжнародни конфліктах та тиск, який вона чинить на найближчих сусідів ЄС. Відзначається також порушення Росією територіальної цілісності Грузії і Молдови.

Остаточні результати голосування щодо затвердження представленої доповіді після внесення ймовірних уточнень мають бути оголошені 20 січня.

Нагадаємо, з 18 по 21 січня у Європарламенті проходить перша у 2021 році сесія. Приміщення Європарламенту у Страсбурзі не використовувалося для заходів, включно з пленарними сесіями, із березня 2020 року через карантинні та санітарні обмеження.