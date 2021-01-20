Очільниця ЦРУ подала у відставку

За словами Джини Гаспел, для неї найбільшою честю було очолювати "цю визначну організацію".

Директор Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел подала у відставку.

Про це йдеться у повідомленні ЦРУ у Твітері.

"Колектив ЦРУ дякує директору Гаспел за 36 років відданого служіння американському народові. Ви зламали бар’єри та надихнули наступне покоління службовців ЦРУ", - йдеться у повідомленні.

The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.



You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt — CIA (@CIA) January 19, 2021

За словами самої Гаспел, для неї найбільшою честю було очолювати "цю визначну організацію".

"Я йду з великою гордістю за ту роботу, яку ми виконали разом, за всі наші колективно здобуті перемоги, за всі загрози, які ми подолали, та за внесок, який ми зробили у майбутнє", - зазначила вона.

Сенат США призначив Джину Гаспел на посаду директора ЦРУ в травні 2018 року. Вона прослужила в ЦРУ 33 роки, в тому числі займаючи різні посади в резидентурах у Росії й Азербайджані. В останні роки вона займала посаду заступника директора спецслужби. Гаспел стала першою жінкою в історії США, яка очолила розвідувальну службу.

Нагадаємо, 11 січня обраний президент США Джозеф Байден оголосив своїм кандидатом на посаду директора ЦРУ колишнього заступника держсекретаря Вільяма Бернса.

Бернс – кар'єрний дипломат, який прослужив у зовнішньополітичній службі США протягом 33 років, працював у службі національної безпеки в п'яти демократичних та республіканських адміністраціях.