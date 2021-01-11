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Байден запропонував на посаду голови ЦРУ дипломата, який приїждав в Україну одразу після Революції Гідності

Вільям Бернс також у 2005-2008 роках був послом США в Росії.

Байден запропонував на посаду голови ЦРУ дипломата, який приїждав в Україну одразу після Революції Гідності
Уільям Бьорнз
Фото: sovinformburo.com

Обраний президент США Джозеф Байден оголосив колишнього заступника держсекретаря Вільяма Бернса своїм кандидатом на посаду директора ЦРУ.

Про це повідомляє видання The Hill.

Перехідна команда Байдена зазначила, що Бернс – кар'єрний дипломат, який прослужив у зовнішньополітичній службі США протягом 33 років, працював у службі національної безпеки в п'яти демократичних та республіканських адміністраціях.

"Білл Бернс – зразковий дипломат, який має десятиліття досвіду на світовій арені, захищаючи наш народ і нашу країну в безпеці. Він поділяє мою глибоку впевненість у тому, що розвідка повинна бути аполітичною, і що спеціалісти з розвідки, які служать нашій нації, заслуговують на нашу подяку та повагу. Посол Бернс принесе знання, судження та перспективу, необхідні нам для запобігання та протистояння загрозам, перш ніж вони зможуть дістатися до наших берегів", – йдеться у заяві Байдена.

Нагадаємо, 25-26 лютого 2014 року Бернс був першим дипломатом, який відвідав Україну після Революції Гідності. Він побував у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, в якому відспівували загиблих, а також провів бесіди з активістами Майдану – представниками медичної служби, релігійними діячами, членами громадських організацій.

У 2005-2008 роках Бернс був послом США в Росії, пізніше його змінив на цій посаді Майкл Макфол.

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