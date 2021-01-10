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США зняли обмеження на співпрацю з Тайванем

"Відтепер американським відомствам слід вважати минулі рекомендації Держдепу щодо відносин із Тайванем недійсними", - заявив Помпео.

США зняли обмеження на співпрацю з Тайванем
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки скасували внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

"Сьогодні я оголошую, що скасовую всі обмеження. Відтепер американським відомствам слід вважати минулі рекомендації Держдепу щодо відносин із Тайванем недійсними", - заявив Помпео.

Він також зазначив, що Державний департамент упродовж десятиліть вводив складні внутрішні обмеження, які регулювали взаємодію американських дипломатів з їхніми колегами з Тайваню, а уряд США ухвалював їх в односторонньому порядку, щоб утихомирити Китай, який вважає Тайвань своєю провінцією.

Держсекретар підкреслив, що така ситуація більше не повториться.

"Уряд Сполучених Штатів підтримує відносини з неофіційними партнерами по всьому світу, і Тайвань не виняток. Наші дві демократії поділяють спільні цінності свободи особистості, верховенства закону і поваги людської гідності", - додав Помпео.

Нагадаємо, США припинили дипломатичні відносини за Тайванем у 1979. Тайвань відокремився від Китаю 1949 року і не має офіційних дипломатичних зв'язків зі США. Разом із тим Сполучені Штати є основним постачальником оборонної зброї Тайваню.

У травні 2020-го Сенат США одностайно підтримав законопроєкт про підтримку участі Тайваню у Всесвітній організації охорони здоров'я.

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