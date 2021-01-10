У США заарештували трьох чоловіків, які штурмували Капітолій

Один з обвинувачуваних - чоловік в одязі з ведмежої шкури.

У США Федеральний суд округу Колумбія пред'явив обвинувачення трьом чоловікам у зв'язку із заворушеннями в Капітолії 6 січня. Чоловіків арештували.

Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції США.

Джейкоба Ентоні Ченслі, також відомого як Джейк Анджелі, з Арізони, звинуватили в умисному проникненні і порушенні громадського порядку на території Капітолію.

Ченслі ідентифікували як чоловіка, який увійшов у будівлю Капітолію в рогах, головному уборі з ведмежої шкури, без сорочки і у коричневих штанах. Він мав спис, до якого був прив’язаний американський прапор.

Адама Джонсона з Флориди звинуватили в умисному проникненні, крадіжці державного майна і хуліганстві на території Капітолію.

Adam Christian Johnson was booked into Pinellas County jail shortly after 9 p.m. Friday.https://t.co/7rLwsMTOpj — Tampa Bay Times (@TB_Times) January 9, 2021

Згідно з попередньою інформацією, чоловік носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Вашингтоні.

Депутат-республіканець із Західної Вірджинії Деррек Еванс отримав обвинувачення в умисному проникненні, незаконному перебуванні у закритому приміщенні і порушенні громадського порядку.

Derrick Evans, a West Virginia state lawmaker who was allegedly among the rioters who stormed the US Capitol, resigned Saturdayhttps://t.co/FoFsZezBSH — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 9, 2021

Стверджується, що Еванс транслював на своїй сторінці у соцмережі Facebook штурму Капітолію і підбурював до заворушень. На відео нібито видно, як Еванс входить до Капітолію і кричить: “Ми увійшли, ми увійшли! Деррек Еванс в Капітолії!”.

Зазначимо, ці справи розглядає прокуратура округу Колумбія, ФБР і поліція Капітолію США.

Нагадаємо, у США суди розглядають справи щодо понад 50 осіб, які брали участь у нападі на Капітолій.