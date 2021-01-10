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У США заарештували трьох чоловіків, які штурмували Капітолій

Один з обвинувачуваних - чоловік в одязі з ведмежої шкури. 

У США заарештували трьох чоловіків, які штурмували Капітолій
Фото: bykvu.com

У США Федеральний суд округу Колумбія пред'явив обвинувачення трьом чоловікам у зв'язку із заворушеннями в Капітолії 6 січня. Чоловіків арештували.

Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції США.

Джейкоба Ентоні Ченслі, також відомого як Джейк Анджелі, з Арізони, звинуватили в умисному проникненні і порушенні громадського порядку на території Капітолію.

Ченслі ідентифікували як чоловіка, який увійшов у будівлю Капітолію в рогах, головному уборі з ведмежої шкури, без сорочки і у коричневих штанах. Він мав спис, до якого був прив’язаний американський прапор.

Адама Джонсона з Флориди звинуватили в умисному проникненні, крадіжці державного майна і хуліганстві на території Капітолію. 

Згідно з попередньою інформацією, чоловік носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Вашингтоні.

Депутат-республіканець із Західної Вірджинії Деррек Еванс отримав обвинувачення в умисному проникненні, незаконному перебуванні у закритому приміщенні і порушенні громадського порядку.

Стверджується, що Еванс транслював на своїй сторінці у соцмережі Facebook штурму Капітолію і підбурював до заворушень. На відео нібито видно, як Еванс входить до Капітолію і кричить: “Ми увійшли, ми увійшли! Деррек Еванс в Капітолії!”.

Зазначимо, ці справи розглядає прокуратура округу Колумбія, ФБР і поліція Капітолію США.

Нагадаємо, у США суди розглядають справи щодо понад 50 осіб, які брали участь у нападі на Капітолій.

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