Microsoft розробила технологію створення віртуальної копії людини

На основі даних про певну людину, зібраних у соціальних мережах, спеціальний чат-бот зможе генерувати її повідомлення, світлини та навіть запис голосу.

Компанія Microsoft розробила технологію, яка дозволяє створити віртуальну копію конкретної людини.

Заявку на технологію опублікував Офіс з патентів та товарних знаків США (USPTO).

В заявці зазначено, що на основі даних про певну людину, зібраних у соціальних мережах, спеціальний чат-бот зможе генерувати її повідомлення, світлини та навіть запис голосу.

Розробники на основі доступних про людину даних(фото, відео та записи голосу, публікації, електронні листи, рукописні матеріали тощо) створять спеціальний індекс особистості, яким "тренуватимуть" її чат-бота відповідати на повідомлення так, ніби це зробила ця людина.

За наявності необхідних даних технологія навіть зможе генерувати нові зображення людини у форматі 2D та 3D та записи її голосу.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок. Ці інвестиції підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України.Компанія також буде навчати студентів користуватися своїми продуктами. Ще Microsoft планує проводити в Україні олімпіаду з програмування.