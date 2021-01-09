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Кім Чен Ин повідомив про плани розширити арсенал ядерної зброї

Плани щодо створення атомного підводного човна майже завершені, додав північокорейський лідер.

Кім Чен Ин повідомив про плани розширити арсенал ядерної зброї
Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США є “найбільшим ворогом його країни”, а Вашингтон не змінить свою політику щодо Пхеньяна – хто б не був президентом.

Про це пише bbc.com.

Виступаючи на з'їзді своєї правлячої Робочої партії (восьмому в історії політичної сили), Кім пообіцяв розширити арсенал ядерної зброї і військовий потенціал Північної Кореї.

Він, зокрема, розповів, що плани щодо створення атомного підводного човна майже завершені.

За словами Чен Ина, Пхеньян не має наміру застосовувати свою ядерну зброю, якщо “ворожі сили” не використають її перші проти Північної Кореї.

“США були найбільшою перешкодою для нашої революції і нашим найбільшим ворогом... незалежно від того, хто перебуває при владі, справжня природа їхньої політики щодо Північної Кореї ніколи не зміниться”, – цитує північнокорейського лідера інформаційне агентство KCNA.

У своїй промові Кім Чен Ин оголосив список бажаної зброї, включно з балістичними ракетами великої дальності, які можна запускати зі суші або моря, і “надвеликими боєголовками”.

Зазначимо, коментарі лідера КНДР пролунали на тлі підготовки Джо Байдена до вступу на посаду президента США.

Аналітики вважають, що висловлювання Кім Чен Ина – це спроба тиску на нову адміністрацію Сполучених Штатів.

Ин підтримував теплі стосунки з Дональдом Трампом, однак в переговорах щодо ядерної програми не було досягнуто значного прогресу.

Нагадаємо, на військовому параді в КНДР показали балістичну ракету, яка здатна долетіти до США.

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