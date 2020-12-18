Іран будує новий підземний ядерний об'єкт — АР

Іран розпочав будівництво на підземному ядерному об'єкті у Фордо.

Про це повідомляє АР.

АР оприлюднила супутникові знімки, які свідчать про будівництво. Вони демонструють, що будівництво ведеться у північно-західному секторі майданчика, неподалік від священного шиїтського міста Кум, приблизно у 90 км на північний захід від Тегерана.

За даними агентства, будівельний майданчик розташований на північний захід від споруди, яка розташована глибоко всередині гори для захисту від можливих авіаударів. Об'єкт розташований поруч з іншими допоміжними і науково-дослідними будівлями в Фордо, серед яких - Національний центр вакуумних технологій Ірану. Вакуумна технологія - ключовий компонент при створенні іранських центрифуг, які збагачують уран.

"Будь-які зміни на цьому об'єкті будуть уважно відстежуватися як ознака того, куди рухається ядерна програма Ірану", - сказав експерт Центру досліджень нерозповсюдження при Інституті міжнародних досліджень Міддлбері (США) Джеффрі Льюїс.

Призначення будівлі, що зводиться на території заводу зі збагачення урану, залишається невідомим. Однак АР пише, що будь-які роботи у Фордо можуть викликати нові побоювання в останні дні роботи адміністрації Дональда Трампа перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, у січні Іран оголосив про остаточний вихід зі Спільного всеосяжного плану дій з урегулювання його ядерної програми. Його ухвалили 2015 року з метою не допустити, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя.

Згідно з цією угодою, Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібен уран зі вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був послаблений.

2018 року США вийшли з договору та почали розширювати санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань у рамках СВПД.