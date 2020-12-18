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Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub

Бернард Бергемар володіє Pornhub через "складну мережу дочірніх компаній".

Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Фото: shutterstock

Компанія MindGeek, яка управляє найбільшими порносайтами світу (Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers, Reality Kings) належить американському бізнесменові Бернарду Бергемару.

Про це йдеться в розслідуванні газети Financial Times.

За даними видання, Бергемар володіє Pornhub через "складну мережу дочірніх компаній", які весь цей час тримали його імʼя в секреті. Зазначається, що йому належать акції більшості дочок MindGeek, що дозволяє вважати Бергемара найбільшим бенефіціаром.

Як відзначили в Financial Times, раніше ім'я Бергемара було відомо лише невеликому колу керівників MindGeek та їхніх радників. За запитом Bernard Bergemar пошук видавав всього три результати, пов'язані з судовою справою десятирічної давності, де він давав свідчення в якості директора порноресурсів RedTube.

"Непрозорість, пов'язана з фінансуванням компанії, також поширюється на її менеджмент. Імена багатьох топ-менеджерів компанії, що фігурують в корпоративних документах, які не з'являються в результатах пошуку в інтернеті", - пише видання.

Нагадаємо, 4 грудня газета The New York Times опублікувала статтю, в якій говорилося, що Pornhub заробляє на відео з реальними сценами насильства та неповнолітніми. Була призначена перевірка, після якої Mastercard і Visa відмовилися співпрацювати з порносайтом, а сама платформа ввела нові обмеження завантаження і скачування відео і видалила 10 мільйонів відео (більше 60% свого контенту).

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