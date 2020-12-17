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Путін "ще не вирішив", чи піде на президентські вибори 2024 року

"Формально цей дозвіл є від народу. Робити це, чи не робити - подивлюся"

Путін "ще не вирішив", чи піде на президентські вибори 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ще остаточно не вирішив, чи піде на вибори 2024 року.

Про це він заявив на пресконференції.

Водночас, він нагадав, що після так званого обнулення президентських термінів у нього з’явилося формальне право брати участь у наступних виборах.

"У мене є універсальне правило: потрібно розуміти, піде те, що ми робили, на благо країни чи ні. Якщо не піде, то не варто, а якщо піде, то варто робити. Я для себе ще не ухвалив рішення - чи піду я на вибори 2024 року, чи не піду. Проте, що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого вартує. Формально цей дозвіл (йти на перевибори, - ред.) є від народу. Робити це, чи не робити - подивлюся", - вказав глава Кремля.

Нагадаємо, Путіна обрали на посаду президента РФ у 2000 році. Після двох термінів на посаді він став головою уряду, а президентом - Дмитро Медведєв. У 2012 році Путіна знову обрали президентом, також він виграв президентські вибори 2018 року.

3 липня 2020 року Путін підписав указ про публікацію нової Конституції РФ, яка дозволить йому залишитися при владі до 2036 року.

Чергові президентські вибори в Росії відбудуться в 2024 році. Путіну тоді буде 71 рік. Президентський термін в РФ складає шість років, отож Путін зможе залишатися президентом до 2036 року, коли йому виповниться уже 83.

У листопаді британський таблоїд The Sun повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона. За даними видання, Путіна вмовляє піти у відставку колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають його коханкою. Окрім того, видання наводить приклади того, як Путін тримає ручку або чашку, у якій, як вважають джерела, могло бути знеболювальне, а також що він стискає підлокітник стільця, що може свідчити про відчуття болі.

У Кремлі назвали статтю "чутками та нісенітницею".

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