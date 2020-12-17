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Міноборони попередило про появу "клона" військового радіо "Армія FM"

У відомстві підозрюють, що до цього може бути причетна російська пропаганда.

Міноборони попередило про появу "клона" військового радіо "Армія FM"
Фото: http://mediasat.info

На одній із популярних платформ з програмами для смартфонів виявили додаток "Армія FM онлайн" невідомого походження для прослуховування нібито armyfm.com.ua - першого в Україні військового радіо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

У відомстві підозрюють, що "клонувати" військове радіо могла російська пропаганда.

"Підозрюється, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресора. Ворог не полишає спроб знайти шляхів впливу на українських воїнів та намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій", - йдеться у повідомленні.

Так, у листопаді в місті Щастя на Луганщині на частоті, близькій до "Армії ФМ", почало транслюватися радіо РФ "Комбат ФМ".

"Тепер з’явився псевдододаток «Армія FM онлайн», який жодного стосунку до «Першого українського військового радіо» не має та транслює ворожу пропагандистську музику", - наголосили в Міноборони.

Також зазначається, що зафіксовано провокаційну активність у чаті додатку для військовослужбовців "Джура", де аноніми поширюють, приміром, інформацію про начебто зменшення грошового забезпечення військових, погіршення якості харчування тощо.

Міноборони закликає бути пильними під час встановлення таких додатків та споживання їхнього контенту.

Нагадаємо, 1 березня радіо "Армія FM" почало мовлення в тестовому режимі. У липні 2019 року Нацрада продовжила йому ліцензію.

На початку 2015 року тодішній міністр інформаційної політики Юрій Стець також анонсував запуск військового телеканалу. Втім, ця ідея  залишилася нереалізованою.

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