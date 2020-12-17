Зеленський українським послам: "Кінцеве завдання – забезпечити мир на наших умовах"

Нині основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це завив президент Володимир Зеленський під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

«Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні РФ. І це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, проти України, це – виклик усій цивілізованій світовій спільноті. Саме тому за кожної нагоди у всіх країнах світу, де існують наші дипломатичні місії, маємо порушувати питання територіальної цілісності України і повернення Донбасу та Криму», - вказав глава держави.

Він наголосив на необхідності збереження світової коаліції з підтримки України. Володимир Зеленський повідомив, що нині офіційний Київ працює над тим, аби забезпечити реалізацію домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», які були досягнуті рік тому у Парижі.

«За рік від зустрічі у Парижі нам вдалося повернути майже сотню наших громадян з полону. Нам також вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за усі роки війни. Кінцеве завдання припинити війну і забезпечити мир на наших умовах, на умовах незалежної України», - акцентував президент.

За словами глави держави, на порядку денному залишається питання продовження санкцій проти РФ та подальша робота над притягненням країни-агресора до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права. Водночас Володимир Зеленський закликав українських послів проводити більш активну роботу із залучення допомоги наших партнерів щодо відновлення Донбасу.

«Вже сьогодні ми маємо думати, як повернути нашому Донбасу порядок та спокій. Ми вже упорядковуємо підконтрольну територію Донбасу, яка постраждала від цієї війни. Робимо це і зусиллями держави, і бізнесу, і коштами наших міжнародних партнерів. Результати бачать наші громадяни по обидва боки лінії дотику. Коли завтра ми повернемося на увесь вже окупований український Донбас, маємо одразу приступити до його відновлення, його відбудови», - наголосив Зеленський.

Разом з тим президент наголосив, що посли України у Німеччині та Франції «прекрасно виконують поставлені перед ними завдання» за цими напрямами, одначе закликав решту українських дипломатів активно долучитися до роботи за кожним із вищевказаних напрямів.

«Хочу щоб ви розуміли: увесь цей комплекс завдань – не лише завдання для наших послів у Німеччині та Франції (обидва вони виконують його прекрасно). Це завдання практично для кожного посла, кожного представника України при міжнародній організації. Якась країна може допомогти фінансово, якась – політично…», - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 9 грудня Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень, прийнятих у межах "нормандського формату".

9 грудня 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки". Тоді вдалося досягнути таких домовленостей:

Про розведення сил і засобів ще в трьох населених пунктах на лінії розмежування за прикладом пілотних Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

Про повне припинення вогню до кінця поточного року. Важлива зміна (про що сказав президент Зеленський) - визначення чітких термінів виконання цього пункту.

Обмін за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Крім усього іншого, сторони домовилися про розширення мандата наглядової місії ОБСЄ. Тепер її представники будуть працювати в форматі 24/7. Також обумовлено проведення робіт з розмінування територій на Донбасі.

Про продовження на рік дії Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Про імплементацію "формули Штайнмайера" в українське законодавство.

25 листопада українська делегація в ТКГ повідомила, що ініціюватиме нову зустріч у "нормандському форматі" до кінця цього року.

11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн Нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.