Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Кличко розповів, які заборони будуть у Києві через входження в помаранчеву зону
Кличко розповів, які заборони будуть у Києві через входження в помаранчеву зону
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Деркач пригрозив "шокуючими викриттями" у відповідь на санкції США
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Померла зірка "Гри престолів", "Месників" і "дружина Джеймса Бонда" Даяна Рігг
Померла зірка "Гри престолів", "Месників" і "дружина Джеймса Бонда" Даяна Рігг
Возвращение Беларуси
Возвращение Беларуси
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
Турецька розвідка провела спецоперацію з затриманням в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Переговори радників "Нормандського формату" в Берліні тривали 7 годин

Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Переговори радників "Нормандського формату" в Берліні тривали 7 годин
Фото: president.gov.ua

Переговори у "нормандському форматі" на рівні політичних радників, які сьогодні відбулись у Берліні, завершилися. Засідання тривало 7 годин.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Основними темами було обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші", - йдеться в повідомленні.

Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, Міністерства оборони, МЗС.

Нагадаємо, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції. Однак журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч нібито була зірвана російською стороною.

В Офісі президента України прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн і зазначили, що сподіваються на те, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться.

Після зустрічі радників має відбутися зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.

8 вересня Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників голів країн "нормандського формату" відбудеться 11 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також