Переговори радників "Нормандського формату" в Берліні тривали 7 годин

Переговори у "нормандському форматі" на рівні політичних радників, які сьогодні відбулись у Берліні, завершилися. Засідання тривало 7 годин.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Основними темами було обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші", - йдеться в повідомленні.

Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входили представники РНБО, Верховної Ради, Міністерства оборони, МЗС.

Нагадаємо, що зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" була запланована на 28 серпня, однак пізніше її перенесли на невизначений термін. Причиною назвали відрядження радника президента Франції. Однак журналіст Денис Казанський, залучений до роботи Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі як представник ОРДЛО, повідомив, що зустріч нібито була зірвана російською стороною.

В Офісі президента України прокоментували перенесення зустрічі радників очільників країн і зазначили, що сподіваються на те, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться.

Після зустрічі радників має відбутися зустріч голів МЗС країн "нормандського формату", а після цього на саміт зберуться самі очільники держав.

8 вересня Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників голів країн "нормандського формату" відбудеться 11 вересня.