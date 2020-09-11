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У Києві дві станції метро закрили на вхід і вихід через повідомлення про мінування

Анонім заявив про вибухівку по телефону. 

У Києві дві станції метро закрили на вхід і вихід через повідомлення про мінування
Станція метро "Майдан Незалежності"
Фото: Олександр Рудоманов

Станція &quot;Майдан Незалежності&quot;
Фото: Олександр Рудоманов
Станція "Майдан Незалежності"

У Києві через анонімний дзвінок про мінування закрили на вхід і вихід станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".

Також не працюють пересадки на "Майдан Незалежності" і "Палац спорту" відповідно. Про це повідомили на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що в червні станції метро "Житомирська", "Арсенальна" та "Харківська" також закривали через "мінування". Вибухових предметів на станціях не виявили.

Також метро "мінували" на День незалежності. Закривали станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".

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