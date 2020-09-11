Анонім заявив про вибухівку по телефону.

Фото: Олександр Рудоманов Станція "Майдан Незалежності"

У Києві через анонімний дзвінок про мінування закрили на вхід і вихід станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".

Також не працюють пересадки на "Майдан Незалежності" і "Палац спорту" відповідно. Про це повідомили на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що в червні станції метро "Житомирська", "Арсенальна" та "Харківська" також закривали через "мінування". Вибухових предметів на станціях не виявили.

Також метро "мінували" на День незалежності. Закривали станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".