Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

В Івано-Франківській області працівники Нацполіції затримали сімох директорів держпідприємств лісового господарства при спробі дати хабар правоохоронцю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

"За даними слідства, посадовці звернулись до правоохоронця із пропозицією щомісячно надавати йому грошову винагороду за невиявлення адміністративних та кримінальних правопорушень. Затримано їх під час надання 7 тис. доларів неправомірної вигоди начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань у Івано-Франківській області ДСР Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Проти діректорів лісгоспів відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 369 КК України – "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Їм готують повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, 3 вересня Служба безпеки України затримала на хабарі начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області.