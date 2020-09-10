Двох хасидів, які були організаторами заворушень на могилі Рабі Нахмана в Умані, видворять з України.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Вчора в місті Умань група молодих паломників, громадян Ізраїлю, влаштували дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для упорядкованого проходу до святині. Національна поліція та Міграційна служба прийняли рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю", - написав він.

Геращенко наголосив, що якщо хуліганські дії триватимуть з боку інших іноземних громадян, вони також будуть депортовані.

"Шановні паломники, пам'ятайте - Ви гості в Україні. Українці - гостинний народ, але ми не потерпимо з Вашого боку хамства і насильства", - додав заступник голови МВС.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Нагадаємо, в Умані паломники зруйнували "карантинний" паркан біля могили Рабі Нахмана. У фонді Рабі Нахмана, який є офіційним представником брацлавських хасидів, повідомили, що заворушення влаштували підлітки. У фонді пообіцяли поговорити з ними та відзначили, що брацлавський рух поважає закони України.

На час паломництва хасидів, з 15 до 21 вересня, в місті посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.