Уряд дозволив встановити КПП на в’їзді в Умань

На час святкування Рош Га-Шана карантин у місті буде посилено.

На час паломництва хасидів в Умань Черкаської області з нагоди юдейського Нового року Рош Га-Шана у місті з 15 до 21 вересня буде посилено карантин.

Таке рішення на позачерговому засіданні 3 вересня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, на в'їзді до Умані встановлять КПП з поліцією, військовими Нацгвардії, медиками та працівниками ДСНС. У районі паломництва і на основних об'єктах забезпечать розмітку для дотримання соціальної дистанції.

В Умані виділять окреме приміщення, яке буде використовуватися для обсервації в разі спалаху COVID-19 серед паломників. Також окремий обсерватор буде і для працівників органів державної влади, які будуть забезпечувати порядок.

Місцева влада має також встановити турнікети на входах до культових будівель і забезпечити температурний скринінг.

В обмеження в районі паломництва також входить:

заборона на масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території;

заборона на роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

заборона на роботу інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі та замовлень на винос;

заборона на концерти, дискотеки і роботу нічних клубів;

заборона стихійної торгівлі;

заборона на відвідування навчальних закладів в районі паломництва.

Крім того, район паломництва хасидів планують обмежити карантинними КПП.

"В Умані буде щодня засідати оперативний штаб щодо безпечного святкування Рош Га-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади", - зазначив Немчінов.

Учора до Умані перевірити підготовку міста до святкувань Рош га-Шана приїхав посол Ізраїлю Джоел Ліон.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента.

18 серпня мер Умані Олександр Цебрій розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів.

Після цього президент Володимир Зеленський закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані. Крім того, уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

21 серпня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна введе технічні обмеження, щоб запобігти паломництву хасидів на Черкащину.

Від півночі 28 серпня, за рішенням Кабміну, в’їзд іноземців в Україну заборонили. Серед винятків тих, кому в’їзд усе-таки дозволений, паломників немає. Однак у ніч на 28 серпня до Умані все ж прибув автобус з паломниками, через що відбувся конфлікт і місцеві жителі викликали поліцію. Після цього мер Умані попросив дозволу облаштувати КПП на в’їзді в місто.