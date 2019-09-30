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В Умань на празднование Рош Ха-Шана прибыли 30 тыс. паломников-хасидов

В ночь с 29 на 30 сентября хасиды отпраздновали 5780 Новый год.

Фото: Lb.ua

Более 30 тыс. паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование Рош Ха-Шана, который в этом году отмечается 29 сентября - 1 октября.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября. Например, только за сутки (с 7 утра 26 сентября) в Украине въехали почти 12 тыс. хасидов", - говорится в сообщении.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Отмечается, что больше всего групп хасидов, а именно более 12 тыс. человек, приехали 29 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Львов" и "Одесса", а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

Напомним, с 3 на 4 октября хасиды празднуют 5777 Новый год - Рош-га-Шана. Ежегодные культовые мероприятия по случаю празднования будут проходить на могиле цадика Нахмана в Умани и в помещении местной синагоги.

Для охраны правопорядка в Умань прибыл отряд израильских полицейских.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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