В Киеве толпой избили участника АТО после каминг-аута

Пятеро человек подстерегли его возле дома и напали.

В Киеве неизвестные избили ветерана боевых действий на Донбассе Василия Давиденко, который накануне признался, что он гей.

Об этом сообщил в фейсбуке представитель организации по поддержке ЛГБТ-людей "Точка опоры" Виктор Пилипенко.

"В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего побратима под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п...дар?" Эти крысы били в пах..., в голову, потом ногами. Впятером... Василий успел сгруппироваться, это его спасло", - написал он.

Пилипенко добавил, что во время драки Давиденко порвали специальный пояс-корсет для позвоночника, который ему был прописан врачами после ранения.

Также он предположил, что адрес ветерана могли раскрыть его коллеги по работе, которые устроили ему бойкот после каминг-аута.

Напомним, ранее, 13 сентября, в Литературном музее Харькова праворадикалы пытались сорвать лекцию про толерантность. Они облили зеленкой активиста и лектора.

В июне в центре Киева прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Накануне полиция провела "спецоперацию", в ходе которой были задержаны девять человек в возрасте от 18 до 48 лет. Они планировали забросать участников Марша презервативами, наполненными экскрементами.