В Telegram создали канал, где сливают личные данные участников "КиевПрайда"

В мессенджере Telegram создали канал, где сливают личные данные участников Марша равенства на защиту прав ЛГБТ-сообщества, который прошел в Киеве 23 июня.

Указывается, что канал - это "Доска лиц, приходивших на ЛГБТ-прайд. Для Украинских правых и правых в целом. При встрече проводить беседы".

Напомним, в воскресенье в Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Организаторы шествия заявили о 8 тыс. участников, полиция - о 3 тысячах.

Через несколько минут после начала мероприятия колонну участников атаковали противники Марша. Двух нападавших задержала полиция. Также в ночь на воскресенье правоохранители задержали девятерых мужчин, которые собирались закидать шествие презервативами, наполненными экскрементами.

Также прокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагерях. Максим Галицкий опубликовал в фейсбуке фото людей из концлагерей и подписал: "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так".