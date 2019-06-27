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Экс-бухгалтера коммунального предприятия Хмельницкого горсовета подозревают в отмывании 1,5 миллиона гривен

Злоумышленника посадили на домашний арест.

Экс-бухгалтера коммунального предприятия Хмельницкого горсовета подозревают в отмывании 1,5 миллиона гривен
Архивное фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Экс-бухгалтеру коммунального предприятия Хмельницкого горсовета сообщили о подозрении в отмывании денег на 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

С целью собственного обогащения на протяжении почти двух лет, подозреваемый вносил в банковские платежные системы предприятия заведомо ложные сведения о зачислении средств на собственный карточный счет. Таким образом, мужчина систематически повышал себе зарплату.

В дальнейшем злоумышленник переводил деньги в наличность, которую использовал на собственные нужды. В результате указанных действий, коммунальному предприятию причинен имущественный ущерб на сумму 1,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители получили достаточно доказательств вины правонарушителя и объявили ему о подозрении по ч. 1 статьи 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества. На данный момент подозреваемого посадили на домашний арест.

Напомним, экс-директора госпредприятия "Кировоградгаз" задержали по подозрению в растрате 8,6 млн гривен. Директор ГП «Центргаз» ОАО «Кировоградгаз», перед своим увольнением, умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия.

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