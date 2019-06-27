Как выбрать трехколесный велосипед?

Если малышу стало скучно в прогулочной коляске - значит пришло время приобрести для него велосипед. Ребенок сможет самостоятельно крутить педали и держаться за руль, а управлять движением будут мама или папе с помощью специальной ручки. Среди десятков моделей важно выбрать удобный и безопасный транспорт, который сделает прогулки насыщенными, увлекательными и длительными. Сделать правильный выбор можно по нескольким простым критериям.

Каким должен быть велосипед?

Велосипед трехколесный - это отличная альтернатива прогулочной коляске, которая подходит для деток от 2 лет. Первый детский велотранспорт должен быть надежный и устойчивым, поэтому при выборе важно обратить внимание на:

прочность ручки;

удобное сидение;

движение педалей;

размер и материал колес;

дополнительные аксессуары.

От прочности управляющей ручки зависит маневренность и удобство управления велосипедом. Если вы с легкостью управляется транспортом одной рукой, то конструкцию можно считать идеальной. В то же время ручка должна быть рассчитана на управление двумя руками, поэтому при покупке нужно попробовать прогуляться с велосипедом. Ручка должна также подходить по росту взрослому человеку.

Если вы выбираете модель для малыша 2 лет, то лучше остановить выбор на кресле со спинкой. В таком сиденье ребенок сможет отдохнуть, прилечь и даже уснуть. Если малыш постарше, можно выбрать обыкновенное велосипедной сиденье. Оно должно быть достаточно мягким и комфортным для длительной прогулки.

Несмотря на то, что велосипедом управляют взрослые, у ребенка должна быть возможность крутить педали. Они должны без усилий приводиться в движение. Если же ребенок еще не достает до педалей, необходима специальная подставка, куда можно поставить ноги. Ее можно снять, когда малыш подрастет.

Чем больше диаметр колес, тем большую скорость может развивать транспортное средство. Поскольку детский велосипед предназначен не для скоростной езды, то лучше выбрать маленькие колесики с резиновой шиной. Этот материал поглощает вибрацию и способствует мягкости езды, он износоустойчив и долговечен. Пластмассовые колеса быстро приходят в негодность, стираются об асфальт и другие покрытия, а надувные требуют регулярного подкачивания, камеру легко повредить.

Аксессуары для трехколесного велосипеда

Чем младше ребенок, тем нужнее ему дополнительные развлечения на велосипеде. Музыкальная панель, игрушки, кнопки, лампочки, звоночек - все это привлекает внимание и делает прогулку более увлекательной. Дополнительный комфорт создаст специальный козырек от солнца, который регулируется по высоте, мягкие ручки руля, удобная спинка сиденья. В некоторых моделях есть корзина для хранения детских игрушек и других вещей.

Безопасность малышу обеспечит устойчивая конструкция - велосипед, который не заваливает на бок при любой скорости движения. В моделях для самых маленьких есть специальная ручка, которая не позволяет самостоятельно покинуть сиденье. Могут использоваться ремни безопасности, как в прогулочных колясках.

Прогулки на велосипеде научат ребенка держать равновесие и быть внимательным. Это хороший способ для активных прогулок, возможность развивать мышцы и дышать свежим воздухом. Для взрослого такие прогулки тоже полезны. Умеренная нагрузка помогает укрепить мышцы, не травмируя суставы.