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Волна "заминирований" сегодня накрыла Одессу: проверяют аэропорт, вокзалы и 4 отеля

Из опасной зоны эвакуируют людей.

Волна "заминирований" сегодня накрыла Одессу: проверяют аэропорт, вокзалы и 4 отеля
Фото: Национальная полиция

Cотрудники Национальной полиции в четверг проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 4 отелей, морского торгового порта, международного аэропорта "Одесса", автовокзала и железнодорожного вокзала в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

"Для проверки указанного сообщения на места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели", - сообщили в ведомстве.

Проводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Напомним, из-за большого количества ложных сообщени о минировании в полиции рассматривают варианты изменения порядка реагирования на такие вызовы, чтобы проверка начиналась быстрее и занимала меньше времени. Также идет речь и об усилении ответственности за ложные сообщения.

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