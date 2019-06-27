Волна "заминирований" сегодня накрыла Одессу: проверяют аэропорт, вокзалы и 4 отеля

Cотрудники Национальной полиции в четверг проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 4 отелей, морского торгового порта, международного аэропорта "Одесса", автовокзала и железнодорожного вокзала в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

"Для проверки указанного сообщения на места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели", - сообщили в ведомстве.

Проводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Напомним, из-за большого количества ложных сообщени о минировании в полиции рассматривают варианты изменения порядка реагирования на такие вызовы, чтобы проверка начиналась быстрее и занимала меньше времени. Также идет речь и об усилении ответственности за ложные сообщения.