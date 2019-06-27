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В Харькове разбили окна в приемной партии Бойко

В партии заявили, что обратились в полицию.

В Харькове разбили окна в приемной партии Бойко
Фото: zagittya.com.ua

В Харькове поздно ночью неизвестные разбили окна в общественной приёмной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщается на сайте партии.

"В 3:40 утра неизвестные совершили нападение на общественную приёмную партии и народного депутата Юрия Бойко. Сначала они начала закидывать здание шариками, наполненными веществом, похожим на зеленку, которые рикошетили, разбиваясь об асфальт. Затем воинствующие молодчики подбежали к окнам и входной стеклянной двери и одновременно начали бить железными прутами. Сделав своё грязное дело, они скрылись в неизвестном направлении. Разбиты двери, повреждены стены", - говорится в сообщении.

В партии заявили, что обратились в полицию.

"И как бы не хотели запугать людей эти нанятые «титушки» и лжепатриоты, «желаемого эффекта» данные провокационные действия не произведут", - заявили в политсиле.

Фото: zagittya.com.ua

Фото: zagittya.com.ua

Напомним, ранее, 14 июня, в Кривом Роге неизвестные пришли в офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и оставили на здании и внутри офиса надписи: "чемодан, вокзал, Россия", "русский мир агенты Кремля", "сепары".

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