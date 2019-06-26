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Двух из пяти обвиняемых по делу об убийстве журналиста Сергиенко отпустили под домашний арест

Двух из пяти обвиняемых по делу об убийстве журналиста Сергиенко отпустили под домашний арест
Василь Сергиенко
Фото: infomist.ck.ua

Городищенский районный суд Черкасс измеил меру пресечения обвиняемых по делу об убийстве Героя Украины, журналиста и активиста Василия Сергиенко.

Виктора Горбенко и Романа Недибалюка суд отпустил под домашний арест.

Об этом сообщила журналист Ольга Худецкая со ссылкой на информацию адвокатской совещательной группы.

"Двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства Василия Сергиенко, Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, только что отпустил под домашний арест Городищенский районный суд Черкасс", - написала она в фейсбуке, добавив, что активисты собираются блокировать суд.

Напомним, 4 апреля 2014 журналиста и активиста Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующее утро его нашли замученным насмерть в лесу. По словам родных погибшего, Сергиенко занимался расследованием земельных махинаций, которые вывели его на нынешнего нардепа Геннадия Бобова.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а второе - убить его и закопать в лесу.

Летом 2018 года суд оставил на свободе Завражина, вопреки тяжелым обвинениям, выдвинутым против него.

В марте 2018 года в США задержали Андрея Иносова, еще одного подозреваемого в организации похищения и передачи убийцам журналиста Василия Сергиенко. До сих пор не установлено имя заказчика похищения и убийства.

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