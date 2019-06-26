Двух из пяти обвиняемых по делу об убийстве журналиста Сергиенко отпустили под домашний арест

Городищенский районный суд Черкасс измеил меру пресечения обвиняемых по делу об убийстве Героя Украины, журналиста и активиста Василия Сергиенко.

Виктора Горбенко и Романа Недибалюка суд отпустил под домашний арест.

Об этом сообщила журналист Ольга Худецкая со ссылкой на информацию адвокатской совещательной группы.

"Двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства Василия Сергиенко, Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, только что отпустил под домашний арест Городищенский районный суд Черкасс", - написала она в фейсбуке, добавив, что активисты собираются блокировать суд.

Напомним, 4 апреля 2014 журналиста и активиста Василия Сергиенко похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующее утро его нашли замученным насмерть в лесу. По словам родных погибшего, Сергиенко занимался расследованием земельных махинаций, которые вывели его на нынешнего нардепа Геннадия Бобова.

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку из двух подразделений, одно из которых должно было похитить Сергиенко, а второе - убить его и закопать в лесу.

Летом 2018 года суд оставил на свободе Завражина, вопреки тяжелым обвинениям, выдвинутым против него.

В марте 2018 года в США задержали Андрея Иносова, еще одного подозреваемого в организации похищения и передачи убийцам журналиста Василия Сергиенко. До сих пор не установлено имя заказчика похищения и убийства.