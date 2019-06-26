В результате обстрелов повреждено два жилых дома на ул. Лесная.

Сегодня, около пяти утра боевики снова открыли огонь по мирному населению и обстреляли жилые дома в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на фейсбуке.

Фото: Joint Forces OperationFB

При обстрелах, боевики РФ применили минометы 120 мм. калибра, в результате чего повреждено два дома на ул. Лесная. В частности, крыша, она, и стены.По предварительной информации огонь был открыт по направлению Минерального.

Фото: Joint Forces OperationFB

Сейчас на месте события работает наблюдательная группа "Авдеевка" СЦКК.

Фото: Joint Forces OperationFB

"Отмечаем, что вооруженные формирования РФ продолжают безответственно уничтожать жилые дома мирного населения, инфраструктуру, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Фото: Joint Forces OperationFB

Фото: Joint Forces OperationFB

Фото: Joint Forces OperationFB

Напомним, сегодня, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил, которое продлится до 28 июня.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.