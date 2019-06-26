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В четверг в Киеве обещают дождь с грозой и градом и до +30

Циклон идет с Прибалтики и заденет пока только северные регионы.

В четверг в Киеве обещают дождь с грозой и градом и до +30
Фото: Знайдено в Україні

В четверг, 27 июня, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+18 градусов, днем +16…+21 градус.В Моршине ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью и утром местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, только в Днепропетровской области без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса, в Днепропетровской области до +35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +29…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

26 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.

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