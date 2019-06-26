С понедельника в Одессе начнутся учения Sea Breеze

Учения пройдут на море, на суше и под водой.

В понедельник, 1 июля, в Одессе стартуют традиционные украинско-американские учения Sea Breeze-2019. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Учения пройдут на море, на суше, в воздухе и под водой. В этом году впервые участники мероприятия будут отрабатывать речной элемент. По легенде учений противник будет пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря. В данном учебном элементе будут привлечены исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы.

С представителями береговой охраны Грузии запланировано проведение нескольких совместных тренировок-учений, касающихся несения пограничной службы.

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений. В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители пограничного подразделения "Дозор", которые имеют соответствующую специализацию.

Напомним, в июле 2018 года министерство иностранных дел России назвало украинско-американские учения Sea Breеze-2018 "попыткой спровоцировать напряженность".