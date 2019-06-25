Харьковский суд приговорил педофила-рецидивиста к 4 годам тюрьмы

В 2017 году мужчина отбыл наказание за развращение собственного ребенка.

Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор 55-летнему мужчине, обвиненному в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным и приговори к 4 годам лишения свободы.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина приставал к детям около школы и делал им неприличные предложения. В двух случаях мужчина показал подросткам свой половой орган. Дети сообщили об этом сотрудникам школы, которые, в свою очередь, обратились в полицию.

В прокуратуре отметили, что мужчина ранее уже был судим за развращение своего ребенка. Он отбыл наказание с 2012 по 2017 год.

Новый приговор суда еще не вступил в силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования.