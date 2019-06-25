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В среду в Киеве до +30, без осадков

Температура воздуха ночью +15…+17 градусов.

В среду в Киеве до +30, без осадков
Фото: electraua.info

В среду, 26 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Усообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +19…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +27…+32 градуса.

25 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

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