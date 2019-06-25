ЖК "Монреаль" в Киеве форумы инвесторов обсуждают новый эталон качественного жилья

Создание действительно качественного продукта в любой сфере деятельности — задача, требующая максимального внимания к множеству деталей на каждом этапе, от проектирования до контроля качества процессов и компонентов. Особенно актуально это для строительной сферы, поскольку повседневный комфорт — сложный комплекс факторов, требующий системного подхода к их обеспечению от застройщика. Однако лишь немногим представителям рынка удаётся добиться максимального качества на всех уровнях, обеспечивая инвесторам действительно высокое качество жизни.

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Образцом комплексного видения комфортабельного жилья европейского уровня в столице и грамотного подхода застройщика к его реализации можно считать новостройку «Монреаль». Её проект — прекрасный пример системности в достижении максимального качества жилья, демонстрируемой командой проектировщиков и строителей. Об этом свидетельствует целый спектр его особенностей, обсуждаемых на тематических площадках о застройке бизнес-класса в Киеве.

Повседневный комфорт в новостройке на Голосеево

Важную роль в бытовом удобстве современного человека играет логистика района, в котором он проживает. Строительство ЖК «Монреаль» на границе Голосеево и Печерска, по отзывам, позволяет его обитателям насладиться уникальным балансом комфорта, основой которого станут:

· близость основных автомагистралей столицы, а также станций метро «Дворец «Украина» и «Олимпийская»;

· пешая доступность различных объектов социально значимой, торговой и развлекательной инфраструктуры, позволяющей решать любые повседневные вопросы и наслаждаться качественным отдыхом в сердце столицы;

· близость зелёных зон и прогулочных аллей, формирующих пространство для отдыха вокруг жилого комплекса.

Возможность беспрепятственно пользоваться всеми благами столичного центра позволяет инвесторам новостройки «Монреаль» получать от жизни в нём максимальное удовольствие, не жертвуя какими-либо отдельными аспектами личного комфорта.

Качество проектирования и реализации оригинальных идей в основе бытового удобства

Следование европейским стандартам подразумевает соответствие новостроек целому спектру требований в обеспечении высоких показателей качества строительства. В ЖК «Монреаль», как отмечают на форумах, это демонстрируют:

монолитный каркас, применяемый в качестве конструкционной основы для достижения высокого уровня надёжности, а также шумоизоляции и энергоэффективности построек;

экологически чистые материалы, гарантирующие безопасность квартир для здоровья их обладателей;

оригинальная архитектурная концепция, позволяющая органично вписать новостройку в устоявшуюся стилистику района;

элементы из стекла, камня и металла в отделке фасадов и общественных зон — дань уважения современным эко-трендам в зарубежном строительстве;

технологичность коммуникаций и возможность интегрировать в них систему «умный дом» для поддержания и регулирования микроклимата в каждой отдельной квартире по желанию инвесторов ЖК «Монреаль»;

оригинальные планировки квартир по собственному проекту, учитывающему потребности современного человека в бытовом удобстве и домашнем уюте своего жилья.

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Контроль качества всех составляющих строительного процесса позволяет гарантировать соответствие создаваемого жилья актуальным мировым стандартам, обеспечивая его владельцам все необходимые для приятной жизни условия.

Дополнительные грани комфорта жизни в современной новостройке

Полноценную концепцию комфорта в современных новостройках невозможно представить без дополнительных возможностей, обеспечиваемых грамотным планированием пространства и инфраструктуры. Это наглядно демонстрирует проект «Монреаль», цены которому в отзывах пользователей профильных порталов о недвижимости добавляют:

озеленённые террасы на верхних уровнях постройки, предоставляющие инвесторам возможность любоваться потрясающими видами столицы и проводить время на свежем воздухе;

охраняемый дворик, обустроенный для защищённого и комфортного отдыха с детьми или уединённого досуга;

продуманная входная группа, обеспечивающая возможность прямого подъезда авто и высадки пассажиров непосредственно у входа в новостройку;

удобные лобби и размещённая в них консьерж-служба, обеспечивающая контроль происходящего на территории ЖК;

детский сад, возведённый на территории «Монреаля» в качестве собственной социально значимой инфраструктуры;

подземный паркинг с просторными паркоместами и современными системами безопасности, контроля температуры и загазованности, дымоудаления и скоростными лифтами.

Упоминаемые в отзывах инвесторов аспекты строительства жилого комплекса «Монреаль» подчёркивают системность застройщика в реализации проекта на высочайшем европейском уровне. Внимание к каждому нюансу, следование современным трендам и использование проверенных технологических и технических решений позволяют создавать действительно уникальное жильё, не имеющее аналогов не только в столице, но и на всём рынке недвижимости страны в целом.