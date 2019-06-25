Автоматические займы без звонков оператора теперь в Украине

Получить займ жители Украины теперь могут, без посещения офисов кредитующих фирм и общения с операторами. Такую возможность предоставляют микрофинансовые организации. Оформить моментальный займ без звонка на creditik.com.ua можно круглосуточно, имея под рукой всего два документа: паспорт и ИНН.
Где взять кредит на карту без звонков?
Можно ли оформить займ без звонка оператора, заполнив заявку на сайте одного из украинских банков? Да. Однако будьте готовы к тому, что общаться с кредитным экспертом вам все же придется. Получить деньги на руки или переводом на карту без посещения оффлайн подразделения банковской организации не получится. На деле это выглядит так:
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Вы подаете заявку на сайте.
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Запрос рассматривается кредитным специалистом. Если уточнения информации не требуется, вам предлагается явиться в офис банка.
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В подразделении вы предоставляете документы, данные которых указали в анкете на сайте.
Иными словами, общения с представителем кредитующей организации не избежать.
Если вы хотите получить, а не просто оформить займ без звонка оператора и без посещения каких-либо офисов, подавайте запрос в МФО. После рассмотрения и одобрения заявки, деньги будут переведены на счет вашей карты без промедлений.
Обратить внимание! Во многих микрофинансовых фирмах рассмотрением заявок от потенциальных заемщиков занимаются не кредитные эксперты, а специальные боты. Программы обрабатывают запросы за считанные секунды.
Как найти МФО, предоставляющую микрозаймы без звонков?
Количество микрофинансовых организаций на Украине растет с каждым годом. И далеко не все МФО предоставляют моментальные займы без звонков оператора. Если вы категорически не хотите общаться с представителями кредитующей компании, обращайтесь за помощью на сервис «Creditik». Предложения фирм, соответствующих вашему требованию, тут собраны в отдельном разделе.
Обратить внимание! На платформе «Creditik» вы увидите предложения только лицензированных МФО Украины. Обращаясь в эти компании, обмана и «подводных камней» можно не опасаться.
Обратите внимание: в том случае, если вы заполните регистрационную форму или заявку на микрокредит с большим количеством ошибок или оставляя поля пустыми, велика вероятность того, что оператор МФО все-таки позвонит вам для уточнения информации. Даже в том случае, если на сайте будет указано обратное (кредит без звонков). Если вы хотите избежать общения со специалистом, оформляйте запрос и анкету грамотно и полно.