В Украине продолжается выгодная для заемщиков война между МФО

За счет улучшения условий оформления кредита украинские МФО продолжают набирать популярность. Каждая микрофинансовая организация старается сделать более выгодное предложение, что идет только на пользу заемщикам.

Важнейшим критерием при выборе финансовой компании является процентная ставка. Её снижают медленно, стараясь сохранить собственную выгоду. Cashinsky пошел на риск, снизив ставку по онлайн кредиту до 0,01% в день. Такое предложение практически невозможно найти, поэтому неудивительно, что сервис сразу привлек внимание тысяч заемщиков.

Микрофинансовые организации отличаются от банков небольшими сроками. В компании «Кэшинский» можно взять кредит на срок от 5 до 30 дней. Максимальная сумма составляет 7 000 гривен. Этого вполне достаточно для решения небольших финансовых проблем, например, ремонт техники или аренда жилья.

В борьбе за заемщика МФО становятся лояльнее. Если раньше нужно было подтверждать доход, искать поручителей и/или оставлять залог, то теперь достаточно предоставить паспорт и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Для оформления кредита онлайн нужно быть старше 18 лет. Потребуется банковская карта, мобильный телефон и электронная почта. Компании работают со студентами, пенсионерами, фрилансерами, субъектами предпринимательской деятельности. Есть возможность оформить займ без кредитной истории или с наличием небольших просрочек по предыдущим ссудам.

На получение кредита онлайн потребуется 30-60 минут в среднем. Например, на сервисе Cashinsky – 15 минут. Для оформления ссуды нужно рассчитать сроки и сумму на кредитном калькуляторе. Новые клиенты должны пройти регистрацию, введя email и пароль. В личном кабинете нужно заполнить и отправить заявку. Если ответ положительный, в течение нескольких минут деньги поступят на карту.

Микрофинансовые организации предоставляют функцию пролонгации – продление срока выплат по кредиту. Клиент выплачивает начисленные за время использования займом проценты, а компания – продлевает сроки.

В дальнейшем количество микрофинансовых организаций продолжит расти. Этот факт заставляет компании улучшать условия кредита онлайн и проводить акции. Единственная проблема – выбор конкретной финансовой компании. Если хотите сэкономить время на поисках, обращайтесь в Cashinsky. Детали можно узнать на сайте https://cashinsky.ua.