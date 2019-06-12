"Укравтодор" показал четыре варианта объездной Борисполя

Новая дорога будет магистралью с разрешенной скоростью 130 км/час.

"Укравтодор" изучает четыре варианта прохождения новой объездной дороги вокруг Борисполя - два северных и два южных.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Объездная будет начинаться или возле села Пролиски сразу после окончания городской черты Киева, или возле поворота на аэропорт.

После выбора оптимального маршрута нанятый подрядчик разработает технико-экономическое обоснование. Оно должно быть готово до декабря 2019 года.

Новая дорога будет магистралью категории 1а с максимальной скоростью движения 130 км/час.

Четырехполосная объездная дорога обеспечит проезд по харьковской трассе М-03 без заезда в Борисполь, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трасс Н-08 Борисполь-Запорожье и Т-10-18 Борисполь - Яготын.

Сейчас каждый день через Борисполь проезжает транзитом около 30 тысяч автомобилей.