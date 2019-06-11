Немецкий перевозчик FlixBus откроет рейсы из Киева, Одессы, Харькова и Львова в ряд стран ЕС

До конца 2019 года стартуют перевозки из Киева, Харькова, Одессы и Львова в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.

Немецкая компания FlixBus собирается открыть рейсы из Киева, Одессы, Харькова и Львова в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию до 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман в ходе пресс-конференции.

Согласно планам перевозчика, до конца 2019 года стартуют перевозки из Киева, Харькова, Одессы и Львова в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию. Рейсы из Киева будут осуществляться в Кельн, Росток, Карлсруе, Штутгарт и Вену.

"Как вы видите, мы работаем по всей стране", - подчеркнул Леман. При этом FlixBus не исключает открытие внутренних рейсов, хотя никаких подробностей не сообщается. "Нашей идеей есть запуск и международных, и внутренних рейсов", - сказал он.

FlixBus Ukraine была основана в начале июня. На данный момент, перевозчик FlixBus представлен в 29 странах мира. Компания предоставляет технологии и стандарты перевозки, при этом сама не владеет автобусами. Она управляет парком автобусов компаний-партнеров, маркетингом, управлением трафиком, оформлением лицензий, планированием сети. В Украине с FlixBus сотрудничает компания EuroClub.

В 2017 году FlixBus открыл рейсы из ЕС в четыре украинских города. Автобусы из Киева, Львова, Ривне и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно).

Напомним, МАУ с 14 июня запустит прямые рейсы из Херсона в Болгарию, в город Бургас.

Перелеты будут выполняться еженедельно: из Херсона - по вторникам и пятницам в 22:20, из Бургаса – по средам и субботам в 00:40. Длительность полета будет составлять 1 час 20 минут. Цены на билет в одну сторону с багажом (до 23 кг) начинаются от 1,8 тыс. грн.