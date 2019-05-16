В Харьковской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в салоне пассажирского автобуса "Харьков - Чугуев". В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"16 мая около 16:32 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в автобусе. Во время остановки транспортного средства в поселке Рогань одному из пассажиров удалось усмирить дебошира и отобрать опасный предмет. Граждане сразу сообщили о происшествии в полицию", - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 58-летний житель Чугуевского района.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником, который был пьян, и его сожительницей в автобусе возник конфликт. Мужчина вытащил из кармана куртки ручную гранату Ф-1, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и женщину.

Изъятый боеприпас направлен на исследование. Факт события внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 13 мая на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области правоохранители задержали мужчину, который пытался перевезти пакет с 27 гранатами.