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В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай

Авария произошла между остановками "КПИ" и "Полевая".

В Киеве скоростной трамвай сошел с рельсов, в результате чего образовалась большая пробка, сообщает Громадське.

Авария произошла на линии скоростного трамвая между остановками "КПИ" и "Полевая", говорится в сообщении.

Фото: Громадське

Фото: Громадське

Отмечается, что в пробке застряли не менее 10 трамваев.

По словам водителя одного из трамваев, пока неизвестно сколько времени понадобится на ликвидацию затора.

Фото: Громадське

Фото: Громадське

Отмечается, что на остановках наземного общественного транспорта вокруг линии трамвая, возникли огромные скопления людей, поскольку все пересаживаются на маршрутки и автобусы.

Напомним, в марте недалеко от улицы Жолудева на Борщаговке скоростной трамвай сходил с рельсов два дня подряд.

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