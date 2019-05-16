Внедрение раннего программирования в школах станет возможным после улучшения инфраструктуры и подготовки учителей

Внедрение раннего программирования в школах невозможно без надлежащей подготовки учителей, улучшения инфраструктуры, разработки соответствующих программ и обучающих материалов. Такое мнение высказала советница министра образования и науки Украины Иванна Коберник в ходе круглого стола в Институте Горшенина, посвященного теме раннего программирования в образовании.

"Когда мы говорим о внедрении любых курсов или программ в школе, мы должны говорить о реальных возможностях. В случае с ранним программированием - это наличие компьютеров и доступ всех школ к сети интернет. В реальности в 400-ах школах Украины вообще нет компьютеров, которые использовались бы в учебном процессе, а в половине украинских школ скорость Интернет-подключения - меньше 10Mбит/c, что не позволяет эффективно пользоваться образовательным контентом", - сказала Коберник.

Она подчеркнула, что для внедрения раннего программирования в школах необходимо, чтобы школы имели соответствующую инфраструктуру, а главное – подготовленных учителей. “Новый государственный стандарт начальной школы, который внедряется в рамках реформы Нова українська школа (НУШ), дает достаточную гибкость для формирования навыка программирования, но нужно понимать, как именно лучше организовать обучение – в качестве отдельного предмета вариативной составляющей или в рамках инвариантной части программы - например, на уроках технологий или предмета “Я досліджую світ"», - сказала Коберник.

При этом, говорит советница министра, сегодняшняя школа однозначно должна учить детей тем компетентностям, которые будут необходимы для построения успешного будущего, именно на это направлена реформа НУШ.

Коберник также рассказала, что в образовательных кругах не один год обсуждают реформирование преподавания информатики: "Есть две точки зрения: раннее программирования необходимо и это требование времени, а вторая точка зрения - что якобы не всем детям дано программировать и это может породить дополнительные комплексы, однако всем нужно научиться пользоваться компьютерными технлогиями, это так называемый юзерский подход. Тех, кто считает программирование важной составляющей школьной программы, больше, но важно, чтобы за этим последовала разработка современных обучающих материалов. И в этом вопросе было бы полезным цивилизованное сотрудничество государства и инновационного бизнеса".

Современные дети, по словам Коберник, часто опережают взрослых по уровню цифровой грамотности и по скорости обучения новым навыкам. Потому введение элементов программирования в учебные программы способно мотивировать детей с большим интересом относиться к образовательному процессу.

Напомним, в бюджете 2019 года заложен 1 млрд грн на компьютеризацию школ. Из них 700 млн грн на интернетизацию и 300 млн грн на закупку компьютеров. “Эти деньги переданы на места, закупку будут проводить местные органы власти. Порядком использования этих средств предусмотрено, что скоростной интернет будет прежде всего проведен в опорные школы, куда довозят детей из разных населенных пунктов сельской местности. А те деньги, которые останутся, используют на другие школы, не имеющие компьютеров и интернета. Суть программы в том, чтобы охватить как можно большее количество детей”, - рассказала Коберник.