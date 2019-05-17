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​​Летевший из Киева в Египет самолет совершил посадку в Одессе из-за сообщения о взрывчатке

После проверки самолет продолжил рейс в Шарм-эш-Шейх.

​​Летевший из Киева в Египет самолет совершил посадку в Одессе из-за сообщения о взрывчатке
Фото: shackih.livejournal.com

В аэропорту Одессы из-за сообщения о минировании совершил экстренную посадку самолет Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, летевший из Борисполя в египетский Шарм-эш-Шейх.

Об этом сообщила "Думская".

По данным издания, анонимное сообщение о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета, поступило сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30.

Около 4:00 авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов и подвергся тщательной проверке. Никаких бомб взрывотехники не нашли. В 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Напомним, в 2017 году в аэропорту Стамбула "заминировали" два украинских самолета.

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