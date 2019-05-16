В Запорожской области двое подростков утонули при попытке сделать селфи

Трупы мальчиков были обнаружены в оросительном канале возле железнодорожной платформы.

В Запорожской области двое учеников 6 класса, стоя на краю оросительного канала, пытались сделать селфи. Поскользнувшись, мальчики 2007 и 2006 годов рождения упали в воду и погибли.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в области.

Трупы мальчиков были обнаружены 15 мая в оросительном канале возле железнодорожной платформы.

Тела погибших направили на экспертизу. Начато расследование по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с дополнительной квалификации "несчастный случай".

Как сообщалось, за четыре года в мире более 200 человек умерли из-за селфи.